09:28, 8 января 2026

Стало известно о численности военного контингента Франции и Британии на Украине

The Times: Франция и Британия готовят отправку до 15 тысяч военных на Украину
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Sergei Grits / AP

Франция и Британия готовят отправку до 15 тысяч военных на Украину. О численности военного контингента от источников стало известно газете The Times.

По словам собеседников, из указанных 15 тысяч Лондон готов отправить на Украину менее половины. Источники издания оценивают численность контингента в 15 тысяч оптимистичной для Франции и Британии.

The Times пишет, что французские и британские военные будут заниматься на Украине обслуживанием техники, обучением Вооруженных сил Украины и строительством оборонной инфраструктуры.

Ранее британский премьер-министр Кир Стармер после саммита в Париже сообщил, что после прекращения огня Великобритания и Франция создадут военные базы по всей территории Украины.

Также в январе президент Украины Владимир Зеленский, французский лидер Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию о намерениях по будущему вводу многонациональных сил на Украину.

