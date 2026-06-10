МВФ после выборов одобрил выделение Армении средств

МВФ после победы Пашиняна заявил о выдаче Армении $25 млн

Международный валютный фонд (МВФ) после победы партии Никола Пашиняна на парламентских выборах одобрил выделение Армении 25 миллионов долларов. Об этом говорится на сайте МВФ.

«Исполнительный совет МВФ завершил первый пересмотр в рамках резервной программы Stand-By Arrangement для Армении. Завершение пересмотра позволяет выделить сумму, эквивалентную 18,4 миллиона SDR, что составляет около 25,1 миллиона долларов США», — говорится в заявлении.

Парламентские выборы в Армении прошли в воскресенье. По предварительным данным, первое место заняла партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор», набравшая 49,81 процента голосов. Второе место занял блок «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна, который получил 23,29 процента голосов. Третье место занял альянс «Армения» с результатом 9,94 процента.