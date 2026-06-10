В Германии создадут новый боевой самолет после провала европейского истребителя FCAS

FT: Airbus создаст новый боевой самолет после провала европейского истребителя FCAS

Airbus совместно с немецкими оборонными компаниями создаст альянс для произсодства европейского истребителя шестого поколения после провала инициативы с Future Combat Air System (FCAS). Такие данные приводит Financial Times (FT) со ссылкой на письмо для канцлера ФРГ Фридриха Мерца и министра обороны страны Бориса Писториуса.

По данным издания, объединение планируют назвать Team Gen 6. В него включат Airbus Defence and Space, Diehl Defence, Hensoldt, MBDA, MTU Aero Engines, Liebherr, Rohde & Schwarz и Autoflug.

Инициатива возникла после того как Германия и Франция отказались от совместной разработки самолета стоимостью около 100 миллиардов евро, который должен был заменить французский Dassault Rafale и немецкий Eurofighter Typhoon к 2040 году.

В мае TWZ обратил внимание, что компания Airbus Defence and Space (Германия) на фоне разногласий с Dassault (Франция) обратилась к Saab (Швеция) по поводу возможного сотрудничества в создании европейского истребителя нового поколения FCAS.