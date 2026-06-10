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Из жизни
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06:31, 10 июня 2026Из жизни

Ручная обезьяна расправилась с шестилетним внуком хозяина

В Таиланде ручная макака убила шестилетнего мальчика
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Paulo Nabas / Shutterstock / Fotodom

В Таиланде ручная макака расправилась с шестилетним внуком своего хозяина. Об этом пишет Mothership.

Трагическое происшествие случилось 6 июня в провинции Накхонситхаммарат. Натан Эккарат Сричан гостил в деревне у дедушки. У пожилого мужчина была ручная обезьяна, которую он держал во дворе на привязи. Когда мальчик шел мимо, макака внезапно набросилась на него, вцепилась зубами ему в грудь, а потом в ногу.

Родные сразу же отвезли ребенка в больницу, однако спасти его врачам не удалось. По данным Mothership, агрессивный примат пробил клыками легкие мальчика. В полиции заявили, что обезьяна не отвязывалась от дерева и напала, когда Сричан подошел к дереву.

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