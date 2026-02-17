Telegram могут полностью заблокировать в России 1 апреля. Переходи на Max

12:39, 17 февраля 2026

В одной стране построят тюрьму для обезьян

В Шри-Ланке раскритиковали план по строительству тюрьмы для обезьян
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Loner Nguyen / Shutterstock / Fotodom  

Власти округа Матале в Шри-Ланке предложили создать специализированный центр изоляции для макак, чтобы покончить с конфликтом между людьми и другими приматами. Об этом сообщает The Morning.

Инициатива предполагает строительство своеобразной обезьяньей тюрьмы площадью 60 гектаров возле водохранилища Калу Ганга. Туда планируют свозить проблемных обезьян из городских районов. При этом в Департаменте охраны дикой природы заявили, что идея исходит от местной администрации, а не от профильного ведомства, и финансирование проекта не заложено в бюджет.

Генеральный директор департамента Ранджан Марасингхе отметил, что подобный опыт в стране отсутствует, и предупредил: удаление одной группы животных может привести к тому, что их место займут другие, если проблемы с утилизацией мусора и сохранением естественной среды обитания макак останутся нерешенными.

Экологи и приматологи раскритиковали план, сравнив его с «лагерями смерти» для обезьян. Они подчеркивают, что содержание диких макак в неволе без учета иерархической структуры групп приматов приведет к дракам и смертям.

Эксперты настаивают, что настоящая причина проблемного поведения обезьян в городах — подкормка макак людьми у храмов и туристических мест, а также вырубка лесов. По их мнению, только изменение поведения человека и сохранение среды обитания могут дать устойчивый результат.

Ранее сообщалось, что заместителя мэра Нью-Дели не смогли спасти после стычки с макаками. Он пытался выгнать обезьян со своей террасы, но перегнулся через перила, потерял равновесие и упал.

