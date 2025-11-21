Из жизни
17:52, 21 ноября 2025Из жизни

Внезапное нашествие макак погубило политика

Заместитель мэра Нью-Дели Байва стал жертвой макак
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Matthias Balk / dpa / Globallookpress.com

Заместителя мэра Нью-Дели не смогли спасти после стычки с макаками. Об этом сообщает Daily Mirror.

Суриндер Сингх Байва отдыхал на террасе второго этажа своего дома в западной части Дели, когда макаки внезапно заполонили все пространство. Раздраженный нашествием обезьян, политик попытался выгнать животных, но, слишком увлекшись, он перегнулся через перила, потерял равновесие и упал с террасы на землю. Байву госпитализировали с серьезной черепно-мозговой травмой. Медики боролись за его жизнь больше суток, но спасти его не удалось.

Политик проживал в районе, прилегающем к храму Ханумана, божества-обезьяны, где ежедневно собираются сотни макак, которых привлекают подношения верующих. Случай вновь обострил проблему с обезьянами в индийской столице, где тысячи макак-резусов регулярно проникают в жилые дома и храмы. После трагического случая с чиновником местные власти активизировали программу по их отлову. Количество специальных команд увеличили с двух до двенадцати и повысили расценки за поимку каждого животного.

Ранее сообщалось, что в Таиланде сотня макак сбежала из питомника в провинции Лопбури и устроила погром. Приматы вырвались из вольеров, разбежались по улицам и, по сообщениям СМИ, погрузили город в хаос.

