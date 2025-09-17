Из жизни
20:46, 17 сентября 2025Из жизни

Сотня макак сбежала из питомника и погрузила город в хаос

В Таиланде макаки сбежали из питомника и вломились в полицейский участок
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Habibur Rahman / Globallookpress.com

В Таиланде сотня макак сбежала из питомника в городе Лопбури и устроила погром. Об этом сообщает The Thaiger.

Инцидент произошел во вторник, 16 сентября. Приматы вырвались из вольеров, разбежались по улицам и, по сообщениям СМИ, погрузили город в хаос. Обезьяны вламывались в дома, а также забрались на территорию полицейского участка и начали разорять багажники автомобилей. Правоохранителям пришлось стрелять по животным из рогаток, чтоб отпугнуть их. После этого они попытались вернуть их в питомник.

В итоге городские чиновники обратились за помощью к властям провинции. Значительную часть макак удалось вернуть в клетки к вечеру, однако многие спрятались. Сейчас полиция расследует обстоятельства побега. Пока неизвестно, сумели ли они сами сломать вольеры или это сделали люди.

Лопбури — популярное у туристов место, а макаки — главная живая достопримечательность города. Многие местные жители подкармливают приматов, которые из-за этого в последние годы потеряли страх перед людьми. Животные стали набрасываться на горожан и туристов, отбирать у них еду, кусаться и портить имущество.

В ноябре 2024 года сообщалось, что в Лопбури около 200 обезьян сбежали из вольеров. Тогда приматы тоже совершили набег на полицейский участок.

.
