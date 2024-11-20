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17:19, 20 ноября 2024Из жизни

200 терроризировавших город обезьян сбежали из-под «ареста» и отправились в полицию

В Таиланде 200 обезьян-вандалов сбежали из вольера в полицейский участок
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Chaiwat Subprasom / Reuters

В Таиланде обезьяны, терроризировавшие город, сбежали из-под «ареста». Об этом пишет Bangkok Post.

Лопбури — популярное у туристов место, а макаки — главная живая достопримечательность города. Многие местные жители подкармливают приматов, однако из-за этого последние потеряли страх перед людьми. В последние несколько лет животные стали набрасываются на людей, отбирать у них еду, кусаться и портить имущество. Кроме того, банды обезьян стали устраивать в городе драки. Весной власти начали устраивать облавы на макак и массово отлавливать особо агрессивные стаи.

16 ноября стая из более 200 обезьян-вандалов вырвалась из вольера в обезьяньем питомнике и разбежалась по улицам. Макаки навестили находящийся неподалеку полицейский участок, а затем отправились бродить по городу: они забирались в дома и прыгали по крышам. Позднее около 40 особей вернулись в питомник за едой. Остальных в настоящий момент отслеживают и ловят специалисты.

Причиной побега стало количество обезьян — вольер не был рассчитан на такое количество особей. При этом в июне из вольера, сломав дверь, сбежали около 30 макак. Сотрудники питомника сообщили, что установят новые засовы, которые позволят предотвратить повторение таких происшествий.

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В конце мая сообщалось, что из-за агрессивного поведения обезьян в Лопбури многие владельцы начали закрывать свои магазины и кафе. Макаки атаковали детей, а также перекрывали движение на дорогах.

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