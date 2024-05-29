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19:49, 29 мая 2024Из жизни

Обезьяны устроили террор в городе и попали за решетку

В Таиланде вышедших из-под контроля обезьян решили посадить за решетку

Фото: Nicole Evatt / AP

Власти города Лопбури в Таиланде решили посадить за решетку вышедших из-под контроля обезьян. Об этом сообщает News4Jax.

Макаки считаются живой достопримечательностью Лопбури, поэтому их подкармливают и местные жители, и приезжие. Из-за этого обезьяны перестали бояться людей. Они набрасываются на прохожих, кусают, отбирают еду и портят вещи. Из-за бедственной ситуации в городе закрываются магазины и кафе, случались нападения на детей, останавливалось дорожное движение. Туристы также стали побаиваться осмелевших обезьян.

Было решено начать отлов устроивших террор макак. Для этого в городе расставили клетки с фруктами, играющими роль приманки. Обезьянам понадобилось несколько дней, чтобы привыкнуть к ловушкам и перестать относиться к ним с подозрением. За несколько дней в клетки попали около 30 обезьян, в то время как общая популяция составляет порядка 2,5 тысячи приматов.

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Клетки оставят на улицах еще на несколько дней, затем их уберут и вернут на улицы через месяц — в ходе повторной операции по отлову. Причина в том, что обезьяны — очень умные животные, а потому после поимки сородичей могут догадаться, что клетки расставлены не просто так.

После поимки обезьян осмотрят и стерилизуют. Всем приматам нанесут татуировки, чтобы их можно было отслеживать. После этого их поместят в просторные вольеры перед тем, как решить их дальнейшую судьбу. Макак могут впоследствии передать в зоопарки и заповедники.

Ранее сообщалось, что агрессивные обезьяны из Таиланда разделились на две банды и устроили массовую драку в городе Лопбури. Главаря одной из обезьяньих банд по кличке Ai Kraо поймали благодаря дротику с транквилизатором.

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      Антонина Черташ
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