Две банды обезьян устроили массовую драку в городе и попали на видео

В Таиланде агрессивные обезьяны разделились на банды и устроили драку

Агрессивные обезьяны из Таиланда разделились на две банды и устроили массовую драку в городе Лопбури. Об этом сообщает Business Today.

Видео драки, которая состоялась 29 марта, выложила в социальную сеть Х (бывший Twitter) пользовательница с ником @sighyam. На кадрах видно, что две крупные группы обезьян явно что-то не поделили. Банды численностью в несколько десятков особей останавливают движение на проезжей части и гоняют друг друга по улицам.

Автор позже написала, что главаря одной из обезьяньих банд по кличке Ai Kraо поймали при помощи дротика с транквилизатором. «Во время ареста были слышны крики его подручных», — отметила пользовательница.

Издание отмечает, что макаки в Лопбури уже адаптировались к тому, что на них охотятся, и стали осторожнее. Они не едят лакомства со снотворным, распознают пистолеты с дротиками, а при появлении людей в форме скрываются на крышах зданий.

Лопбури — это популярное у туристов местечко, а макаки считаются живой достопримечательностью города. Многие местные жители подкармливают приматов. Из-за этого те потеряли страх и открыто набрасываются на людей, отбирают у них еду, кусают и портят имущество. Из-за обезьян в городе закрываются магазины и кафе.

Ранее в Лопбури обезьяна прыгнула на сиденье движущегося мотоцикла, чтобы отобрать еду у водителя, и устроила аварию. Инцидент засняли камеры наблюдения.