Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:08, 21 марта 2024Из жизни

Обезьяна бросилась на мотоциклиста ради еды и устроила аварию

В Таиланде обезьяна прыгнула на мотоцикл ради еды и устроила аварию

В Таиланде обезьяна решила добыть еды, прыгнула на сиденье мотоцикла и устроила аварию. Об этом пишет Thaiger.

Владелец гаража для мотоциклов из региона Лопбури по имени Чаначай Сангсит поделился с журналистами видео инцидента, попавшего на камеру видеонаблюдения. На ролике обезьяна перебегала дорогу и, заметив, что с ручки мотоцикла свисают пакеты с едой, прыгнула на сиденье за водителем. От неожиданности водитель потерял равновесие, и мотоцикл упал. После этого к месту аварии подбежали еще несколько обезьян в надежде поживиться. Их быстро отогнали свидетели происшествия, однако животным все же удалось забрать один пакет с продуктами. Мотоциклист получил незначительные травмы.

Случай произошел недалеко от храма Пра Пранг Сам Йот, где живет огромное количество приматов. С каждым годом они становятся все более агрессивными и чаще нападают на людей. Передавая видео журналистам, Сангсит надеялся, что оно привлечет внимание властей, которые начнут решать проблему.

Материалы по теме:
Изуродованные женщины, нищета и праздник крови. Что удивило россиянина в малоизученной Индии?
Изуродованные женщины, нищета и праздник крови.Что удивило россиянина в малоизученной Индии?
18 февраля 2022
«Я отчетливо понимал, что нам крышка» Как туристы отправились в Индию, столкнулись с мафией и чуть не угодили в сексуальное рабство
«Я отчетливо понимал, что нам крышка»Как туристы отправились в Индию, столкнулись с мафией и чуть не угодили в сексуальное рабство
17 января 2020

Ранее сообщалось, что в Индии мстительная мартышка лангур напала на 40 человек в одной деревне за четыре дня. Местные жители рассказали, что атаки начались после того, как владелец одного из магазинов избил обезьяну палкой.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      «Цели удара достигнуты». Российские войска обстреляли «Кинжалами» центры принятия решений ВСУ и базы наемников

      Нидерланды выступили против выпуска облигаций для расходов на оборону ЕС

      Россиянам раскрыли способы не переплачивать за электричество на даче

      Почти три десятка туристов пострадали в аварии с автобусом в Таиланде

      Поставки сельхозпродукции из России в Китай взлетели

      Конгресс США намерен обязать правительство отчитаться о целях по Украине

      Участник налета на инкассаторов с 300 миллионами рублей попался в Москве

      Россиянкам раскрыли удачные сочетания с самым модным цветом года

      Российского военного приговорили к восьми годам колонии за неявку в часть

      Стало известно об обещании хуситов не наносить удары по судам России и Китая

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше