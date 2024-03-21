Обезьяна бросилась на мотоциклиста ради еды и устроила аварию

В Таиланде обезьяна прыгнула на мотоцикл ради еды и устроила аварию

В Таиланде обезьяна решила добыть еды, прыгнула на сиденье мотоцикла и устроила аварию. Об этом пишет Thaiger.

Владелец гаража для мотоциклов из региона Лопбури по имени Чаначай Сангсит поделился с журналистами видео инцидента, попавшего на камеру видеонаблюдения. На ролике обезьяна перебегала дорогу и, заметив, что с ручки мотоцикла свисают пакеты с едой, прыгнула на сиденье за водителем. От неожиданности водитель потерял равновесие, и мотоцикл упал. После этого к месту аварии подбежали еще несколько обезьян в надежде поживиться. Их быстро отогнали свидетели происшествия, однако животным все же удалось забрать один пакет с продуктами. Мотоциклист получил незначительные травмы.

Случай произошел недалеко от храма Пра Пранг Сам Йот, где живет огромное количество приматов. С каждым годом они становятся все более агрессивными и чаще нападают на людей. Передавая видео журналистам, Сангсит надеялся, что оно привлечет внимание властей, которые начнут решать проблему.

Ранее сообщалось, что в Индии мстительная мартышка лангур напала на 40 человек в одной деревне за четыре дня. Местные жители рассказали, что атаки начались после того, как владелец одного из магазинов избил обезьяну палкой.