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20:20, 26 февраля 2024Из жизни

Мстительная обезьяна напала на 40 человек за четыре дня

В Индии мстительный лангур напал на 39 мужчин из одной деревни

Фото: Chirayu Sharma / Unsplash

В Индии мстительная мартышка лангур напала на 40 человек в одной деревне за четыре дня. Об этом сообщает The Times of India.

Нападения начались в деревне Ванкал штата Гуджарат в середине февраля. Пятеро пострадавших были покусаны, остальных обезьяна оцарапала. Многие получили травмы, потому что падали, убегая от нее. 39 из 40 потерпевших оказались мужчинами. Преследовавший людей лангур оказался семилетним самцом, лидером стаи из 17 обезьян.

Жители Ванкала рассказали, что владелец одного из магазинов избил обезьяну палкой. Сразу же после этого лангур начал нападать на мужчин. Сотрудники Департамента лесного хозяйства установили в деревне ловушки с приманками, но в клетки попали все члены стаи, кроме вожака.

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В итоге агрессивную мартышку удалось подстрелить дротиком с транквилизатором. Как заявил один из лидеров Ванкала, обезьяны жили в деревне и вокруг нее десятилетиями и никогда не нападали на людей. Он также уверен, что альфа-самец лангуров начал проявлять агрессию после избиения. Обезьяну планируют передать в один из зоопарков.

Ранее в Индии стая агрессивных обезьян напала на женщину и покусала ее. 35-летняя Юсуфи Хусейн из штата Уттар-Прадеш сидела на крыше дома с дочерью, кода на них внезапно набросилось несколько обезьян.

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      Никита Савин
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