Агрессивные обезьяны покусали женщину

The Times of India: в Индии обезьяны нанесли женщине серьезные травмы

В Индии стая агрессивных обезьян напала на женщину и покусала ее. Об этом сообщает The Times of India.

35-летняя Юсуфи Хусейн из штата Уттар-Прадеш сидела на крыше своего дома вместе с дочерью, кода на них внезапно набросилось несколько обезьян. Восьмилетней девочке удалось убежать, однако ее мать не смогла отбиться от приматов. Они искусали женщину и нанесли ей серьезные травмы.

Вскоре на помощь к Хусейне пришел ее муж. Он бросился на обезьян с палкой и сумел разогнать их.

После произошедшего местные жители потребовали от правоохранителей как можно скорее отловить обезьян, так как они нападают на людей, портят вещи и посевы. Однако в полиции заявили, что ответственность за разрешение этой проблемы лежит на местной администрации или департаменте лесного хозяйства штата.

Ранее сообщалось, что житель США с оружием в руках отбился от медведя, который напал на его собаку во дворе дома. Животное пришлось усыпить.