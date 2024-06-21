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20:45, 21 июня 2024Из жизни

Пойманные обезьяны устроили побег и попытались захватить полицейское отделение

В Таиланде 30 макак сбежали из вольера и попытались захватить полицию
СюжетВручение повесток на улице: главное

Фото: George Dagerotip / Unsplash

В Таиланде пойманные властями обезьяны в городе Лопбури устроили массовый побег и атаковали полицию. Об этом сообщает The Thaiger.

Лопбури — популярное у туристов место, а макаки — главная живая достопримечательность города. Многие местные жители подкармливают приматов, однако из-за этого последние настолько обнаглели, что открыто набрасываются на людей, отбирают у них еду, кусают и портят имущество. Весной власти начали устраивать облавы на макак и массово отлавливать особо агрессивные стаи.

Утром 18 июня около 30 приматов сумели вырваться из вольеров и оказались на улицах, расположенных около питомника, где их содержали до перевозки в другие места. Более того, макаки попытались захватить полицейское отделение, расположенное неподалеку. Сотрудникам пришлось плотно закрыть все окна и двери, чтобы не допустить проникновения приматов в здание.

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При этом часть беглецов вернулась в вольеры ко времени кормления. Однако некоторые приматы убежали в город, чем вызвали беспокойство среди жителей. После осмотра вольера выяснилось, что обезьяны проделали в заграждении щель шириной примерно 20 сантиметров и сбежали через нее. Специалисты предполагают, что дыру проделал один из вожаков стаи, чтобы выпустить сородичей.

Клетку отремонтировали, а представители властей уверили жителей, что всех сбежавших приматов вскоре поймают. До этого времени горожанам рекомендовали сохранять осторожность.

В конце мая сообщалось, что из-за агрессивного поведения обезьян в Лопбури многие владельцы начали закрывать свои магазины и кафе. Макаки атаковали детей, а также перекрывали движение на дорогах.

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      Никита Савин
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