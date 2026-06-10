Стали известны подробности о расправе ручной обезьяны над шестилетним внуком хозяина

Макака, убившая внука хозяина в Таиланде, четыре года жила с людьми

Ручная обезьяна, которая расправилась с шестилетним внуком хозяина в Таиланде, жила с людьми четыре года. Об этом сообщает Bangkok Post.

Трагическое происшествие случилось 6 июня в провинции Накхонситхаммарат. Натан Эккарат Сричан гостил в деревне у дедушки Джаруна. У пожилого мужчины была ручная обезьяна, которую он держал во дворе на привязи. Когда мальчик шел мимо, макака внезапно набросилась на него, вцепилась зубами ему в грудь, а потом в ногу. Натана доставили в больницу, но спасти его врачи не смогли. Агрессивный примат пробил клыками легкие ребенка.

Как стало известно Bangkok Post, Джарун нашел брошеного детеныша макаки в джунглях в 2022 году. Мужчина забрал его домой, назвал его Чок («Удача») и держал в качестве питомца. Некоторые тайцы используют макак для сбора кокосовых орехов, но Джарун не заставлял Чока работать. Обезьяна жила рядом с продуктовым магазином пожилого мужчины и была привязана длинной веревкой к двум деревьям. Это позволяло животному свободно перемещаться по территории и лазать по деревьям.

Как пишет The Asia Business Daily, мать мальчика рассказала местным СМИ, что раньше обезьяна уже проявляла агрессию. В частности, она нападала на отца Натана и уличную кошку. Также стало известно, что после нападения на внука Джарун выпустил макаку в ближайший лес. Там обезьяну нашли и поймали сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что власти округа Матале в Шри-Ланке предложили создать специализированный центр изоляции для макак. Туда собираются помещать приматов, которые создают проблемы для горожан.