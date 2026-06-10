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Забота о себе
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07:01, 10 июня 2026Забота о себе

Психиатр подсказала действенные способы пережить расставание с партнером

Психиатр Сантана: После расставания с партнером важно позволить себе пережить горе
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: KieferPix / Shutterstock / Fotodom

Психиатр Ана Каролина Сантана заявила, что расставание с партнером может быть очень болезненным. В разговоре с изданием Metropoles она подсказала действенные способы справиться с этим.

Главная рекомендация Сантаны — позволить себе пережить горе, то есть принять печаль и понять, что страдание является частью восстановления. Также специалистка посоветовала вновь заняться хобби, которые отошли на второй план во время отношений.

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Кроме того, по словам доктора, важно заниматься физическими упражнениями, сбалансированно питаться и следить за качеством сна. Одно из ключевых значений имеет поддержка семьи и друзей. Если человек переживает расставание слишком болезненно, то уже необходимо обратиться к психотерапевту, подчеркнула Сантана.

Ранее психотерапевт Антон Гребенюков рассказал, как определить выгорание. Тревожным звоночком он назвал неспособность восстановиться во время перерыва в работе.

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