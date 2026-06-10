Россиянам назвали норму потребления воды в жару

Роскачество: Взрослому человеку нужно пить воды на пол-литра больше нормы в жару

В жаркую погоду потребность в воде возрастает, и привычный питьевой режим требует корректировки, предупредили в пресс-службе Роскачества. В беседе с «Лентой.ру» специалисты назвали норму, а также объяснили, как поддерживать водный баланс в организме при высоких температурах.

«Обычно взрослому человеку рекомендуется около 30 миллилитров воды на килограмм веса в сутки. Например, при весе 60 килограммов это 1,8 литра, при весе 70 килограммов — 2,1 литра. В жару эту норму стоит увеличить примерно на пол-литра. Это связано с активным потоотделением и более быстрой потерей организмом влаги», — отметили собеседники «Ленты.ру».

При этом в Роскачестве заметили, что пить весь дневной объем за один раз не нужно, лучше распределить жидкость в течение дня и делать по несколько глотков каждые 20–30 минут. Особое внимание специалисты рекомендовали уделить детям и пожилым людям: у них чувство жажды выражено слабее, поэтому воду им лучше предлагать регулярно.

Не все напитки одинаково полезны в жару. Кофе, сладкие газировки и пакетированные соки не утоляют жажду, а напротив, могут способствовать дополнительной потере жидкости. Лучший выбор — чистая питьевая вода, несладкий морс или зеленый чай пресс-служба Роскачества

«Температура напитков не должна быть слишком низкой: ледяная вода вызывает спазм сосудов, тогда как вода комнатной температуры усваивается организмом быстрее и безопаснее для горла», — рассказали эксперты.

В Роскачестве посоветовали тщательнее следить за состоянием в жаркую погоду.

«Если вы чувствуете сильную усталость, головную боль или учащенное сердцебиение, лучше зайти в прохладное помещение, выпить несколько глотков воды и дать себе отдых. При ухудшении самочувствия после этого стоит обратиться к врачу», — заключили собеседники «Ленты.ру».

Ранее эксперт по фитнесу Эмиль Халимов предупредил, что холодный душ при отключении горячей воды летом может представлять угрозу. Он объяснил, что при этом происходит выброс гормонов стресса, скачок давления и ускорение пульса. У людей с больным сердцем или гипертонией, по его словам, это может обернуться стенокардией и даже инфарктом.