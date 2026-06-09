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14:48, 9 июня 2026РоссияЭксклюзив

Названы риски холодного душа в период отключения горячей воды для двух категорий граждан

Тренер Халимов: Холодный душ может привести к стенокардии и инфаркту
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Naypong Studio / Shutterstock / Fotodom

Резкое попадание под холодную воду запускает в организме реакцию холодового шока, предупредил эксперт по фитнесу, совладелец загородного клуба «Лапино Фитнес» Эмиль Халимов. В интервью корреспонденту «Ленты.ру» тренер рассказал, безопасно ли принимать холодный душ при отключении горячей воды летом.

Специалист предупредил, что при этом происходит выброс гормонов стресса, скачок давления и ускорение пульса. Он объяснил, что у людей с больным сердцем или гипертонией это может обернуться стенокардией и даже инфарктом.

«Тело отвечает рефлекторной задержкой дыхания или неконтролируемым частым вдохом. Холод вызывает спазм капилляров, кровь уходит от кожи к внутренним органам, и чем дольше человек стоит под струей, тем серьезнее холодовая травма», — пояснил Халимов.

По его словам, длительный капилляроспазм ведет к кислородному голоданию тканей, поэтому кардиологи советуют ограничивать пребывание под холодной водой тремя минутами. Полностью отказываться от мытья не стоит — достаточно убрать фактор внезапности, указал специалист. Разумнее согреть на плите небольшой объем воды и разбавить холодную хотя бы до комнатной температуры, заранее подготовить полотенце и теплую одежду.

«Тем, кто хочет привыкнуть к прохладе всерьез, помогает контрастный душ с плавным снижением температуры до 15–18 градусов и обязательной регулярностью. Разовое отключение на пару дней закаливанием еще не становится, а резкий переход к ледяной воде дает только переохлаждение и простуду», — заявил тренер.

Халимов также посоветовал не вставать под холодную воду сразу после еды и тем более после алкоголя, не задерживать дыхание и не окунать голову первой. При хронических болезнях сердца и сосудов безопаснее нагреть ведро воды, чем проверять выносливость на себе, заключил он.

Ранее старший преподаватель кафедры физики и технической механики РТУ МИРЭА Николай Зенченко заявил, что попытки охладиться в жаркий летний день, зайдя в магазин или офис с мощным кондиционером, или встав под ледяной душ после пляжа, могут привести к серьезным последствиям для организма.

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