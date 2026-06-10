Девушка накрасила возлюбленного и вызвала ажиотаж в сети

Пользовательница Ханна с никнеймом @itshannahya накрасила возлюбленного и вызвала ажиотаж в сети. Видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах девушка показала, как ее избранник входит в комнату в черной майке и с макияжем. Так, она нанесла ему помаду, тени и румяна, а также нарисовала стрелки и подчеркнула ресницы тушью. При этом парень, смеясь, стал позировать перед зеркалом.

Видео набрало 2,6 миллиона просмотров. «Чувствует себя прекрасно», «Это позитивная маскулинность, и мне это очень нравится», «Как он смотрел в это зеркало, вау!», «Вот это настоящая здоровая мужественность!» — заявили зрители в комментариях.

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