Францию призвали выйти из НАТО из-за лжи одной страны

Филиппо: Франция должна выйти из НАТО из-за лжи Эстонии о российских МиГ-31
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Франция должна выйти из НАТО из-за лжи Эстонии о якобы нарушении ее воздушного пространства российскими истребителями МиГ-31. К этому Париж призвал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на странице в соцсети X.

«Еще одна ложная информация, чтобы подтолкнуть к войне и разжечь панику! На этот раз Эстония», — заявил политик.

Он напомнил другие случаи дезинформации со стороны стран Североатлантического альянса, в том числе с ложными обвинениями о глушении GPS-сигнала самолета главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и саботажем газопроводов «Северные потоки».

Ранее сообщалось, что три МиГ-31 якобы проникли в воздушное пространство Эстонии и пролетели там восемь километров. Как пишет издание Politico, спустя 12 минут после этого в небо поднялись итальянские истребители F-35. Пресс-секретарь Североатлантического альянса Элисон Арт впоследствии обвинила Москву в том, что российские самолеты якобы вторглись в небо над Эстонией.

