22:10, 17 января 2026Мир

Макрон отреагировал на угрозы США пошлинами

Макрон заявил, что угрозы США пошлинами из-за учений в Гренландии недопустимы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yoan Valat / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в соцсети X, что угрозы США пошлинами из-за присоединения Франции к учениям в Гренландии недопустимы.

«Европейцы ответят единым и скоординированным образом, если эти угрозы подтвердятся. Мы обеспечим уважение европейского суверенитета», — заявил французский лидер.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о пошлинах в размере 10 процентов против ряда стран Евросоюза из-за ситуации вокруг Гренландии. Помимо нескольких государств-членов Евросоюза, с пошлинами также столкнулись Великобритания и Норвегия.

