18:55, 23 апреля 2026Интернет и СМИЭксклюзив

В Союзе журналистов отреагировали на смерть ведущего передачи «Человек и закон»

Глава СЖР Соловьев выразил соболезнования семье и коллегам Алексея Пиманова
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)
Алексей Пиманов

Алексей Пиманов. Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев выразил соболезнования семье и коллегам ведущего передачи «Человек и закон» Алексея Пиманова. Об этом он сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Это выдающийся журналист, руководитель. Человек творческий. Создатель. Многолетний ведущий одной из самых рейтинговых программ Первого канала. Руководитель канала "Звезда". От имени Союза журналистов выражаю самые глубокие соболезнования коллегам и семье», — отреагировал Соловьев.

Ранее стало известно, что на 65-м году жизни умер ведущий передачи «Человек и закон» Алексей Пиманов. Об этом сообщил Первый канал.

Уточняется, что у телеведущего остановилось сердце. Коллектив Первого канала выразил соболезнования родным и близким Пиманова и назвал его смерть невосполнимой утратой для коллектива телеканала.

