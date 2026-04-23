На 65-м году жизни умер ведущий передачи «Человек и закон» Алексей Пиманов

На 65-м году жизни умер ведущий передачи «Человек и закон» Алексей Пиманов. Об этом сообщил Первый канал.

«Печальная новость, которая пришла незадолго до выпуска. Не стало нашего коллеги — ведущего Первого канала Алексея Пиманова», — говорится в заявлении телеканала.

Уточняется, что у телеведущего остановилось сердце. Коллектив Первого канала выразил соболезнования родным и близким Пиманова и назвал его смерть невосполнимой утратой для коллектива телеканала.

Программа «Человек и закон» начала выходить на телевидении в 1970-м году. Пиманов стал ведущим передачи в 1997-м году. С 2013 года руководил медиахолдингом «Красная звезда», куда входят одноименная газета, а также телеканал и радио «Звезда». Также Пиманов состоял в ассоциации кино- и телепродюсеров и руководил проектом «Российское кино». Пиманов снял и срежиссировал более 100 документальных фильмов.