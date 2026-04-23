19:18, 23 апреля 2026

Министр обороны Белоусов выразил соболезнования родным телеведущего Пиманова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Министр обороны России Андрей Белоусов выразил соболезнования родным ведущего программы «Человек и закон» Алексея Пиманова, о смерти которого стало известно 23 апреля. Об этом сообщает канал «Звезда» в Telegram.

«Прошу в этот скорбный час передать слова сочувствия и поддержки родным и близким Алексея Викторовича... Он был настоящим патриотом, талантливым режиссером, сценаристом и журналистом», — сообщил глава Минобороны в телеграмме.

Он также добавил, что вклад Пиманова в развитие российской журналистики заслуживает искреннего уважения. Белоусов добавил, что о память о нем останется в снятых им фильмах.

Также министр подчеркнул, что, будучи главой медиахолдинга «Красная звезда», Пиманов смог создать эффективную команду.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким Пиманова. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

О смерти Пиманова стало известно вечером 23 апреля. Ведущему было 64 года.

