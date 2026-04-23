18:54, 23 апреля 2026

Путин выразил соболезнования родным телеведущего Пиманова в связи с его смертью

Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким ведущего программы «Человек и закон» Алексея Пиманова, о смерти которого стало известно 23 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

«Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким скончавшегося сегодня ведущего Первого канала Алексея Пиманова», — заявил Песков.

Ранее на смерть телеведущего отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала новость о кончине Пиманова внезапной и шокирующей. Она также заявила, что его сердце билось за справедливость и страну.

О том, что Пиманова не стало, ранее 23 апреля сообщил Первый канал. Коллеги ведущего назвали его смерть невосполнимой утратой. У Пиманова остановилось сердце. Телеведущему было 64 года.

