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Россия и Армения примут меры по ситуации на армяно-азербайджанской границе

Минобороны Армении сообщило о работе с Россией по ситуации на границе с Азербайджаном

Фото: Александр Патрин / ТАСС

Министры обороны России и Армении Сергей Шойгу и Сурен Папикян в ходе телефонного разговора договорились о работе по стабилизации ситуации на армяно-азербайджанской границе, сообщает армянское Министерство обороны.

«Глава оборонного ведомства Армении представил российскому коллеге ситуацию, сложившуюся в результате широкомасштабной азербайджанской агрессии в отношении суверенной территории Республики Армения. Суреном Папикяном и Сергеем Шойгу была достигнута договоренность предпринять необходимые шаги для стабилизации ситуации», — утверждается на сайте ведомства.

Поздним вечером 12 сентября началось обострение на границе Армении и Азербайджана. Армянское Минобороны заявило, что азербайджанские военные обстреливают гражданскую инфраструктуру страны. По информации оборонного ведомства, Азербайджан открыл интенсивный огонь из артиллерии при поддержке беспилотников.

Баку же утверждает, что нанесение ударов по военным объектам Армении стало ответом на провокации против азербайджанских ВС, передает его сообщение ТАСС.

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Кристина Есикова
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