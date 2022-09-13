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Армения заявила об ударах Азербайджана по гражданской инфраструктуре

Минобороны Армении: военные Азербайджана наносят удары по гражданской инфраструктуре

Фото: Artem Mikryukov / Reuters

Министерство обороны Армении заявило, что азербайджанские военные наносят удары по гражданской инфраструктуре страны. Об этом сообщает ТАСС.

Обострение ситуации на границе двух стран произошло в ночь на 13 сентября. Как заявило армянское ведомство, Вооруженные силы (ВС) Азербайджана открыли интенсивный огонь из артиллерии при поддержке беспилотников. В свою очередь, в Баку утверждают, что азербайджанские военные наносят ответные удары лишь по легитимным армянским военным объектам.

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Ксения Назарова
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