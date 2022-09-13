Армения заявила об ударах Азербайджана по гражданской инфраструктуре

Минобороны Армении: военные Азербайджана наносят удары по гражданской инфраструктуре

Министерство обороны Армении заявило, что азербайджанские военные наносят удары по гражданской инфраструктуре страны. Об этом сообщает ТАСС.

Обострение ситуации на границе двух стран произошло в ночь на 13 сентября. Как заявило армянское ведомство, Вооруженные силы (ВС) Азербайджана открыли интенсивный огонь из артиллерии при поддержке беспилотников. В свою очередь, в Баку утверждают, что азербайджанские военные наносят ответные удары лишь по легитимным армянским военным объектам.