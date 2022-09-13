Стало известно о начале режима прекращения огня между Арменией и Азербайджаном

Trend: Армения и Азербайджан установили режим прекращения огня

Армения и Азербайджан договорились установить режим прекращения огня с девяти утра по местному времени (восемь утра по московскому — прим. «Ленты.ру»), сообщает азербайджанское информационное агентство Trend со ссылкой на источники.

«После широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении на госгранице и ответных мер со стороны Азербайджана в 9:00 был достигнут режим прекращения огня», — говорится в сообщении агентства. Также уточняется, что договоренность нарушили практически сразу после ее достижения, однако уже в 9:15 режим прекращения огня восстановили.

Обострение ситуации на границе началось поздним вечером 12 сентября. В Ереване заявили об артиллерийских ударах Баку по гражданской инфраструктуре Армении.

Азербайджан же сообщил, что лишь отвечает на провокации со стороны Армении. Армянское Минобороны также заявило о жертвах среди личного состава. Вскоре Ереван обратился за помощью к Москве.