Армения заявила об убитых в результате конфликта на границе с Азербайджаном

Минобороны Армении заявило об убитых в результате конфликта на границе с Азербайджаном

Минобороны Армении заявило, что в результате вооруженного конфликта на границе с Азербайджаном есть убитые и раненые. По данным ТАСС, МЧС Армении на армяно-азербайджанской границе приведены в состояние повышенной готовности.

Ранее армянское ведомство сообщило об обстрелах своих приграничных территорий армией Азербайджана. Уточняется, что азербайджанские военные открыли интенсивный огонь из артиллерии при поддержке беспилотников. В частности, говорится об обстреле позиций близ городов Горис, Капан, Джермук, Корнидзор. Также фиксируются разрывы в районе сел Варденис, Арени, Сотк, Верин Шоржа, Норабак, Кут и Мец Масрик.

Переговоры с Россией

Обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе стало поводом для телефонного разговора премьер-министра Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы армянский премьер назвал действия азербайджанской стороны неприемлемыми. Он также подчеркнул важность адекватной реакции международного сообщества. Лидеры стран договорились поддерживать оперативную связь.

Ранее сообщалось, что солдат из 102-й российской базы в армянском Гюмри подняли по тревоге. Кроме того, как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на турецкие СМИ, Вооруженные силы (ВС) Азербайджана готовят военную операцию в Карабахе.

В Баку обвинили Ереван в масштабной диверсии

В свою очередь, Минобороны Азербайджана заявило о масштабной диверсии со стороны ВС Армении на границе двух стран. В Баку подчеркнули, что ответные меры носят маломасштабный и целенаправленный характер, а азербайджанские военные наносят ответные удары лишь по легитимным армянским военным объектам.

В ведомстве также заявили, что армянские военные обстреляли несколько позиций азербайджанской армии из разного вооружения, в том числе минометов, что привело к гибели людей и ущербу военной инфраструктуре, передает «Интерфакс». Кроме того, Минобороны Азербайджана опровергло сообщения о вторжении на территорию Армении.

Распространяемая в армянских СМИ и социальных сетях информация о якобы вторжении азербайджанских войск на территорию Армении абсурдна Минобороны Азербайджана

27 сентября 2020 года на линии соприкосновения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой вспыхнули бои, которые продолжались несколько недель. По итогам конфликта Баку вернул себе часть потерянных территорий. В регион вошли российские миротворцы.