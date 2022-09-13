Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Армения заявила об убитых в результате конфликта на границе с Азербайджаном

Минобороны Армении заявило об убитых в результате конфликта на границе с Азербайджаном
СюжетМинобороны:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Press office of Armenian Defense Ministry / PAN Photo / Reuters

Минобороны Армении заявило, что в результате вооруженного конфликта на границе с Азербайджаном есть убитые и раненые. По данным ТАСС, МЧС Армении на армяно-азербайджанской границе приведены в состояние повышенной готовности.

Ранее армянское ведомство сообщило об обстрелах своих приграничных территорий армией Азербайджана. Уточняется, что азербайджанские военные открыли интенсивный огонь из артиллерии при поддержке беспилотников. В частности, говорится об обстреле позиций близ городов Горис, Капан, Джермук, Корнидзор. Также фиксируются разрывы в районе сел Варденис, Арени, Сотк, Верин Шоржа, Норабак, Кут и Мец Масрик.

Материалы по теме:
«Говорили — сами виноваты, что остались» Как армяне живут в Азербайджане и почему после двух войн они все еще верят в мир
«Говорили — сами виноваты, что остались»Как армяне живут в Азербайджане и почему после двух войн они все еще верят в мир
16 октября 2021
«Никакого сочувствия, одна злоба» Российские ветераны карабахской войны — о погибших товарищах и непримиримых врагах
«Никакого сочувствия, одна злоба»Российские ветераны карабахской войны — о погибших товарищах и непримиримых врагах
18 декабря 2021

Переговоры с Россией

Обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе стало поводом для телефонного разговора премьер-министра Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы армянский премьер назвал действия азербайджанской стороны неприемлемыми. Он также подчеркнул важность адекватной реакции международного сообщества. Лидеры стран договорились поддерживать оперативную связь.

Ранее сообщалось, что солдат из 102-й российской базы в армянском Гюмри подняли по тревоге. Кроме того, как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на турецкие СМИ, Вооруженные силы (ВС) Азербайджана готовят военную операцию в Карабахе.

Материалы по теме:
Армении угрожает новая революция: Пашинян решил помириться с Азербайджаном и вызвал гнев оппозиции
Армении угрожает новая революция:Пашинян решил помириться с Азербайджаном и вызвал гнев оппозиции
16 мая 2022
Битва за Карабах. 30 лет назад началась самая затяжная война на территории бывшего СССР
Битва за Карабах.30 лет назад началась самая затяжная война на территории бывшего СССР
6 августа 2022

В Баку обвинили Ереван в масштабной диверсии

В свою очередь, Минобороны Азербайджана заявило о масштабной диверсии со стороны ВС Армении на границе двух стран. В Баку подчеркнули, что ответные меры носят маломасштабный и целенаправленный характер, а азербайджанские военные наносят ответные удары лишь по легитимным армянским военным объектам.

В ведомстве также заявили, что армянские военные обстреляли несколько позиций азербайджанской армии из разного вооружения, в том числе минометов, что привело к гибели людей и ущербу военной инфраструктуре, передает «Интерфакс». Кроме того, Минобороны Азербайджана опровергло сообщения о вторжении на территорию Армении.

Распространяемая в армянских СМИ и социальных сетях информация о якобы вторжении азербайджанских войск на территорию Армении абсурдна

Минобороны Азербайджана

27 сентября 2020 года на линии соприкосновения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой вспыхнули бои, которые продолжались несколько недель. По итогам конфликта Баку вернул себе часть потерянных территорий. В регион вошли российские миротворцы.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
Армения заявила об убитых в результате конфликта на границе с Азербайджаном
Юрист дал советы по безопасному оформлению кредита
Патрушев предрек достижение всех целей спецоперации на Украине
Российский дипломат сообщил о дискриминации работающих в ООН россиян
Из приграничных сел Армении начали эвакуировать мирное население
Армения заявила об ударах Азербайджана по гражданской инфраструктуре
Стало известно о занятии союзными силами промзоны Бахмута
Диетологи перечислили помогающие похудеть привычки
Экономике Германии спрогнозировали «трагедию в пяти актах»
Пашинян провел телефонный разговор с Путиным
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.