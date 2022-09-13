Армения попросила у России, ОДКБ и ООН помощь из-за обострения на границе с Азербайджаном

Армения обратилась к России за помощью из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном. Об этом сообщила пресс-служба правительства Армении в Telegram.

Уточняется, что такое решение принято в целях реализации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Арменией. Также запросы были направлены по линии Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и в СБ ООН «в связи с посягательством Азербайджана на суверенную территорию страны».

Мировая реакция на региональный конфликт

После появления сообщений о боестолкновении на армяно-азербайджанской границе президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Тогда в Ереване уточнили, что Пашинян рассказал «подробности агрессивных действий вооруженных сил Азербайджана по отношению к суверенной территории Армении». Премьер назвал действия Баку недопустимыми и указал на важность адекватной реакции международного сообщества.

После этого Пашинян поговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Тот высказался в поддержку завершения конфликта, назвал недопустимой дальнейшую эскалацию напряженности и подчеркнул необходимость урегулирования ситуации.

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что военного решения конфликта между этими двумя странами быть не может. Глава американского внешнеполитического ведомства передал, что Соединенные Штаты призывают Азербайджан и Армению немедленно прекратить боевые действия и готовы приложить усилия для стабилизации ситуации.

Бои продолжаются

По состоянию на 06:00 мск, ситуация на армяно-азербайджанской границе остается напряженной. На некоторых участках границы идут позиционные бои. По утверждению Еревана, армия Азербайджана продолжает применять в направлении Вардениса, Сотка, Арданиша, Ишханасара, Гориса и Капана артиллерию, минометы, беспилотники и крупнокалиберное оружие.

Минобороны Армении заявило, что в результате конфликта есть убитые и раненые. Подразделения МЧС на армяно-азербайджанской границе приведены в состояние повышенной готовности.

Также армянская сторона утверждает, что азербайджанские военные наносят удары по гражданской инфраструктуре. В связи с этим было принято решение эвакуировать мирных граждан из опасной зоны.

Баку же обвинил Ереван в масштабной диверсии со стороны ВС Армении на границе двух стран. В Минобороны Азербайджана указали, что наносят ответные удары лишь по легитимным армянским военным объектам, при этом удары являются «маломасштабными и целенаправленными».