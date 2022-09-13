Армения сообщила о гибели 49 человек в ходе конфликта с Азербайджаном

Премьер Армении Пашинян заявил о 49 погибших из-за обстрелов на границе с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления в парламенте сообщил, что 49 человек были убиты в результате обстрелов на армяно-азербайджанской границе. Его слова передает «Интерфакс».

Он подчеркнул, что эта цифра не является окончательной.

Как утверждает премьер Армении, на данный момент интенсивность боевых действий спала. «Только по одному-двум направлениям сейчас продолжается нападение азербайджанской стороны», — уточнил Пашинян. Он заявил, что азербайджанские Вооруженные силы (ВС) с полуночи предприняли наступательные действия по 6-7 направлениям.

«Азербайджан пытается все это представить в качестве ответа на якобы провокации со стороны Армении, но это абсолютно лживая информация», — отметил премьер.

Ранее Баку заявил, что обстрел армянских военных объектов стал ответом на широкомасштабные провокации против азербайджанских ВС.

Поздно вечером 12 сентября Минобороны Армении сообщило об атаке на свои приграничные территории армией Азербайджана. Как утверждает ведомство, азербайджанские силы наносят удары по гражданской инфраструктуре страны.