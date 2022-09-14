Армения запросила военную помощь ОДКБ

Премьер-министр Армении Пашинян заявил, что Армения обратилась за военной помощью к ОДКБ

Армения обратилась к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за военной помощью, чтобы восстановить свою территориальную целостность, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян. Об этом сообщает ТАСС.

«Армения обратилась в ОДКБ по четвертой статье, попросила в том числе и военную помощь для восстановления территориальной целостности страны», — сказал Пашинян, выступая в армянском парламенте.

Ранее министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян заявил, что приезд миссии ОДКБ в Армению может состояться уже в четверг, 15 сентября. Миссии предстоит оценить ситуацию на армяно-азербайджанской границе.