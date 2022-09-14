В Армении назвали ожидаемую дату приезда миссии ОДКБ

Глава МИД Армении Мирзоян заявил, что приезд миссии ОДКБ ожидается 15 сентября

В Армении надеются, что приезд миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в страну состоится уже в четверг, 15 сентября, заявил министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян. Об этом сообщает «Интерфакс».

Миссии предстоит оценить ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

«Наше заявление в установленном порядке обсуждено в ОДКБ. Принято решение отправить наблюдательную миссию в ОДКБ. Надеемся, что завтра миссия прибудет», — сказал Мирзоян, выступая в парламенте Армении.

Ранее министерство обороны Армении заявило о крайне обострившейся ситуации на границе с Азербайджаном. По словам пресс-секретаря армянского военного ведомства Арама Торосяна, Баку обстреливает участок границы от села Сотка до Гориса.