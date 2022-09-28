Трое армянских военных погибли из-за обстрела на границе с Азербайджаном

Минобороны Армении: 3 армянских военных погибли из-за обстрела на границе с Азербайджаном

Трое армянских военнослужащих погибли в среду, 28 сентября, в результате обстрела со стороны Вооруженных сил (ВС) Азербайджана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны Армении.

«В результате азербайджанской провокации с армянской стороны трое погибших», — говорится в сообщении.

По информации армянского оборонного ведомства, по состоянию на 22:00 (21:00 по московскому времени) ситуация на границе двух республик «относительно стабилизировалась».

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян призвал мировое сообщество предотвратить возможную новую агрессию и «авантюрные шаги» со стороны Азербайджана. Он отметил, что азербайджанские военнослужащие должны покинуть территорию Армении, также «военнопленные должны быть возвращены, режим прекращения огня должен быть соблюден».