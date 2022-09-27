Ереван призвал мировое сообщество предотвратить «авантюрные шаги» Баку

Глава МИД Армении Мирзоян призвал мир предотвратить «авантюрные шаги» Азербайджана

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян призвал мировое сообщество предотвратить возможную новую агрессию и «авантюрные шаги» со стороны Азербайджана. Об этом он заявил на встрече с главой МИД Греции Никосом Дендиасом, передает ТАСС.

«Последствия агрессии Азербайджана должны быть устранены. (...) В то же время международное сообщество должно пресекать авантюрные шаги Азербайджана и возможные новые агрессии посредством четких действий и механизмов», — подчеркнул Мирзоян.

Он отметил, что азербайджанские военнослужащие должны покинуть территорию Армении, также «военнопленные должны быть возвращены, режим прекращения огня должен быть соблюден». Как утверждает Мирзоян, Армения привержена к установлению стабильности и мира в регионе путем мирных переговоров.

Глава греческого МИД осудил «действия Азербайджана, которые направлены против мирных переговоров». Также Дендиас заявил, что Греция поддерживает территориальную целостность Армении.

Ранее премьер-министр республики Никол Пашинян сообщил, что вероятность «новой агрессии со стороны Азербайджана» остается высокой, и призвал к осуществлению международной наблюдательской миссии.