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Ереван призвал мировое сообщество предотвратить «авантюрные шаги» Баку

Глава МИД Армении Мирзоян призвал мир предотвратить «авантюрные шаги» Азербайджана

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян призвал мировое сообщество предотвратить возможную новую агрессию и «авантюрные шаги» со стороны Азербайджана. Об этом он заявил на встрече с главой МИД Греции Никосом Дендиасом, передает ТАСС.

«Последствия агрессии Азербайджана должны быть устранены. (...) В то же время международное сообщество должно пресекать авантюрные шаги Азербайджана и возможные новые агрессии посредством четких действий и механизмов», — подчеркнул Мирзоян.

Он отметил, что азербайджанские военнослужащие должны покинуть территорию Армении, также «военнопленные должны быть возвращены, режим прекращения огня должен быть соблюден». Как утверждает Мирзоян, Армения привержена к установлению стабильности и мира в регионе путем мирных переговоров.

Глава греческого МИД осудил «действия Азербайджана, которые направлены против мирных переговоров». Также Дендиас заявил, что Греция поддерживает территориальную целостность Армении.

Ранее премьер-министр республики Никол Пашинян сообщил, что вероятность «новой агрессии со стороны Азербайджана» остается высокой, и призвал к осуществлению международной наблюдательской миссии.

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Кристина Есикова
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