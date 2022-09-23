Пашинян оценил вероятность «новой агрессии» со стороны Азербайджана

Премьер Армении Пашинян заявил о высокой вероятности «новой агрессии со стороны Баку»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вероятность «новой агрессии со стороны Азербайджана» остается высокой, и призвал к осуществлению международной наблюдательской миссии. Такое мнение он выразил в ходе выступления на генассамблее ООН в Нью-Йорке. Его цитирует «Интерфакс».

«Сохраняется высокая вероятность новой агрессии со стороны Азербайджана. Каждый день Азербайджан нарушает режим прекращения огня», — подчеркнул Пашинян.

Армянский премьер отметил, что эскалации может поспособствовать и «ненадлежащая реакция на данную ситуацию региональными организациями по безопасности»", из-за которой в армянском обществе появились «тяжелые вопросы».

Пашинян заверил, что Армения стремится к миру в регионе и решительно настроена на «защиту своей демократии, независимости, суверенитета и территориальной целостности». «Для этого мы готовы использовать все средства», — подчеркнул политик, добавив, что Ереван считает дипломатию приоритетом в решении проблемы.

Он призвал привлечь мировое сообщество к урегулированию ситуации и создать международную наблюдательскую миссию в районах, расположенных на армяно-азербайджанской границе. «Вооруженные силы Азербайджана должны быть выведены с суверенной территории Армении. Мы нуждаемся в полноценной поддержке со стороны международного сообщества», — заявил Пашинян.

Ранее сообщалось, что Пашинян встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Нью-Йорке.

Обострение на границе Армении и Азербайджана началось поздним вечером в понедельник, 12 сентября. 14 сентября Пашинян заявил, что Ереван потерял контроль над некоторыми территориями. Армянские власти также обратились к России за помощью.