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Пашинян встретился с генсеком НАТО

«Гражданский договор»: Пашинян встретился с генсеком НАТО Столтенбергом

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Reuters

Премьер Армении Пашинян встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу возглавляемой Пашиняном партии «Гражданский договор».

«Премьер-министр Армении встретился с Йенсом Столтенбергом», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что участие во встрече приняли министр иностранных дел Арарат Мирзоян и секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

Ранее в правительстве Армении сообщили, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси провела встречу в Ереване с армянским премьером Николом Пашиняном. Она назвала Вашингтон другом Еревана в поддержке демократии и «противостоянии Турции» в вопросе Нагорного Карабаха.

В начале сентября впервые за последние десять лет министр обороны Армении Сурен Папикян посетил с рабочим визитом США. 15 июля Армению посетил директор ЦРУ Уильям Бернс.

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Марина Совина
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