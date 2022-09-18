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Пелоси назвала США другом Армении

Спикер палаты представителей Пелоси назвала США другом Армении в противостоянии с Турцией
Нэнси Пелоси

Нэнси Пелоси. Фото: Armenian Prime Minister / Reuters

В правительстве Армении сообщили, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси провела встречу в Ереване с армянским премьером Николом Пашиняном. Она назвала Вашингтон другом Еревана в поддержке демократии и «противостоянии Турции» в вопросе Нагорного Карабаха, сообщает РИА Новости

«Поддержка демократии в Армении, резолюция о признании геноцида армян, противостояние Турции в вопросе Нагорного Карабаха — в этих и во всех других отношениях мы друг Армении. Мы здесь из уважения к вашему правительству», — подчеркнула Пелоси.

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Участники переговоров рассмотрели множество вопросов армяно-американского партнерства и будущего развития сотрудничества в разных направлениях. Пашинян отметил, что кабмин Армении продолжит укреплять демократию и развивать ее институты. «Глава правительства высоко оценил помощь США в продвижении насыщенной повестки реформ правительства Армении», — добавили в правительстве страны.

Ранее Пелоси осудила посягательство Азербайджана на суверенитет и границы Армении. В свою очередь председатель армянского парламента Ален Симонян выразил надежду, что Вашингтон введет санкции против Баку.

Пелоси прибыла в Армению в субботу, 17 сентября. В состав американской делегации вошли председатель комитета по энергетике и торговле Палаты представителей США Фрэнк Палоне и члены палаты представителей Анна Эшу и Джеки Спейер.

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Марина Совина
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