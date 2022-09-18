Пелоси осудила нападение Азербайджана на суверенитет Армении

Спикер США Нэнси Пелоси осудила нападение Азербайджана на Армению

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси осудила нападение Азербайджана на суверенитет и границы Армении. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что американский политик прибыла в Армению в субботу, 17 сентября. В состав делегации, которая пробудет в стране до 19 сентября, входят председатель комитета по энергетике и торговле Палаты представителей США Фрэнк Палоне и члены палаты представителей Анна Эшу и Джеки Спейер.

Уточняется, что в ходе визита Пелоси встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и спикером Национального собрания Аленом Симоняном. Она ожидает переговоров по вопросам армяно-американских отношений и нынешней обстановки в сфере безопасности. Помимо этого, спикер палаты представителей проведет пресс-конференцию в Армении.

17 сентября стало известно о прекращении операции Азербайджана на границе Армении. По словам Пашиняна, из-за конфликта с Азербайджаном погибли 135 граждан его страны. Министерство обороны Азербайджана сообщило о 79 погибших.