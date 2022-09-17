Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прибыла в Армению

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прибыла в Армению. Ее поездка продолжится до 19 сентября. Об этом сообщает агентство «Арменпресс».

В состав делегации, которая прибыла в Армению из США, входят председатель комитета по энергетике и торговле Палаты представителей США Фрэнк Палоне и члены палаты представителей Анна Эшу и Джеки Спейер.

Уточняется, что в ходе визита американский политик встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и спикером Национального собрания Аленом Симоняном. Пелоси ожидает переговоров по вопросам армяно-американских отношений и нынешней обстановки в сфере безопасности. Помимо этого, спикер палаты представителей проведет пресс-конференцию в Армении.

17 сентября стало известно о прекращении операции Азербайджана на границе Армении. По словам Пашиняна, из-за конфликта с Азербайджаном погибли 135 граждан его страны. Министерство обороны Азербайджана сообщило о 79 погибших.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал армянскому премьер-министру, что Вашингтон окажет содействие стране в прекращении военных действий на армяно-азербайджанской границе и поможет урегулировать конфликт с Азербайджаном. Политики созвонились в ночь с 12 на 13 сентября.

Поздним вечером в понедельник, 12 сентября, началось обострение на границе Армении и Азербайджана. Минобороны Армении заявило, что азербайджанские военные обстреливают разные объекты инфраструктуры. Азербайджан, как отмечалось, открыл интенсивный огонь из артиллерии при поддержке беспилотников. Позднее власти Азербайджана уточнили, что нанесение ударов по военным объектам Армении стало ответом на провокации против ВС.