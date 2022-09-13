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США пообещали Армении помочь прекратить военные действия на границе

Госсекретарь США Блинкен пообещал помочь урегулировать конфликт Армении с Азербайджаном

Фото: Umit Bektas / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал премьер-министру Армении Николу Пашиняну, что Вашингтон окажет содействие Еревану в прекращении военных действий на армяно-азербайджанской границе и поможет урегулировать конфликт с соседней страной. Об этом со ссылкой на Госдеп сообщает РИА Новости.

Политики созвонились в ночь с 12 на 13 сентября на фоне обострения конфликта между Баку и Ереваном.

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Варвара Кошечкина
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