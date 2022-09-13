ОДКБ приступила к урегулированию ситуации на границе Армении и Азербайджана

ОДКБ сообщила о начале работы над урегулированием ситуации между Арменией и Азербайджаном

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приступила к урегулированию ситуации на границе Армении и Азербайджана. Об этом сообщил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов, передает РИА Новости.

«В связи с обращением армянской стороны к совету коллективной безопасности ОДКБ об оказании помощи Республике Армения секретариатом Организации совместно с объединенным штабом ОДКБ организована работа по задействованию механизмов ОДКБ для урегулирования ситуации», — заявил Зайнетдинов.

В ОДКБ также назвали неприемлемым применение силы в конфликте на армяно-азербайджанской границе. «Для урегулирования противоречий должны использоваться исключительно политико-дипломатические методы и договоренности, закрепленные в заявлениях лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года», — подчеркнули в организации.

Ранее стало известно, что Армения обратилась за помощью к России из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном. Также запросы были направлены по линии Договора о коллективной безопасности и в СБ ООН.

12 сентября стало известно об обострении ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном. Минобороны Армении сообщило об обстрелах своих приграничных территорий. Баку, в свою очередь заявляет, что лишь отвечает на провокации Еревана, который умышленно нагнетал обстановку в регионе.