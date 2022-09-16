В Армении назвали число убитых на границе с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Пашинян: потери армянской стороны составляют 135 человек

В результате конфликта на границе Армении и Азербайджана были убиты 135 человек, многие ранены, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства. Трансляция ведется на YouTube.

«На сегодняшний день число подтвержденных погибших составляет 135 человек. Это число еще не окончательное, есть множество раненых», — рассказал премьер.

Пашинян отметил, что правительство на данный момент не считает необходимым вводить в стране военное положение, однако добровольцы могут внести свой вклад в защиту государства.

Ранее оперативная группа объединенного штаба ОДКБ прибыла в Армению с целью осуществления мониторинговой миссии на границе с Азербайджаном.

Обострение ситуации на границе государств началось в ночь на 13 сентября. Власти Армении заявили, что азербайджанские военные обстреляли несколько объектов инфраструктуры. Армянские власти обратились к России за помощью из-за обострения обстановки на границе.

В свою очередь, в Баку сообщили, что удары были ответом на провокации Вооруженных сил Армении. По данным Минобороны Азербайджана, за время обстрелов на границе погиб 71 боец азербайджанской армии.