Минобороны Азербайджана раскрыло число потерь в обстрелах на границе с Арменией

Минобороны Азербайджана: за время эскалации на границе с Арменией погиб 71 военный

За время обстрелов на границе с Арменией погиб 71 боец азербайджанской армии. Такое число потерь раскрыло Минобороны Азербайджана, передает РИА Новости.

По данным оборонного ведомства, число погибших во время эскалации конфликта на армяно-азербайджанской границе достигло 71. При этом ранее в Минобороны Азербайджана сообщали о гибели 50 своих военных.

Ранее стало известно, что Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. По словам секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна, пока соглашения, которое готовится к подписанию с азербайджанской стороной, не существует.

14 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван потерял контроль над некоторыми территориями. Армянские власти также обратились к России за помощью из-за обострения обстановки на границе. При этом позднее Минобороны Армении доложило о практически полном прекращении огня на границе с Азербайджаном.

Поздним вечером в понедельник, 12 сентября, началось обострение на границе Армении и Азербайджана. Минобороны Армении заявило, что азербайджанские военные обстреливают разные объекты инфраструктуры. Азербайджан, как отмечалось, открыл интенсивный огонь из артиллерии при поддержке беспилотников. Позднее власти Азербайджана уточнили, что нанесение ударов по военным объектам Армении стало ответом на провокации против ВС.