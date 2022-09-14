В Армении заявили о практически полном прекращении огня на границе

МО Армении заявило о практически полном прекращении огня на границе с Азербайджаном

Министерство обороны Армении заявило о практически полном прекращении огня на границе с Азербайджаном, передает РИА Новости.

«С 20.00 (19.00 мск) огонь практически прекращен по всем направлениям, значительных инцидентов не зафиксировано», — сообщил пресс-секретарь армянского военного ведомства Арам Торосян.

Он назвал ложной информацию о переходе некоторых населенных пунктов Армении под контроль Азербайджана и призвал воздержаться от распространения подобных новостей, доверяя только официальным источникам.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления на правительственном часе в парламенте республики заявил, что Ереван потерял контроль над некоторыми территориями.

Обострение ситуации на границе началось поздним вечером 12 сентября. Ереван сообщил об обстрелах приграничных территорий республики азербайджанскими военными. Баку же утверждает, что огонь являлся ответом на провокацию с армянской стороны.

