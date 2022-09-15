Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня

Секретарь СБ Армении Григорян заявил о прекращении огня на армяно-азербайджанской границе

Секретарь Совета безопасности (СБ) Армении Армен Григорян сообщил о прекращении огня на границе с Азербайджаном. Его слова приводит РИА Новости.

При вовлеченности международного сообщества удалось достичь договоренности о прекращении огня Армен Григорян Секретарь Совета безопасности Армении

При этом Григорян отметил, что какого-либо документа или соглашения, которое готовится к подписанию с Баку, пока не существует. Он уточнил, что договоренность достигнута благодаря вовлеченности международного сообщества. «Удалось достичь договоренности о перемирии с 20:00 14 сентября. Надеемся, что Азербайджан будет соблюдать», — подчеркнул он.

Обострение ситуации

Обострение ситуации на границе Азербайджана и Армении произошло в ночь на 13 сентября. Как заявило армянское ведомство, Вооруженные силы (ВС) Азербайджана открыли интенсивный огонь из артиллерии при поддержке беспилотников. В свою очередь, в Баку утверждают, что азербайджанские военные наносят ответные удары лишь по легитимным армянским военным объектам.

При этом Армении пришлось обратиться к России за помощью из-за обострения ситуации. Уточняется, что такое решение было принято в целях реализации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Арменией. Также запросы были направлены по линии Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и в СБ ООН «в связи с посягательством Азербайджана на суверенную территорию страны».

Потеря контроля и прекращение огня

14 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил во время выступления на правительственном часе, что Ереван потерял контроль над некоторыми территориями.

По его словам, в ходе недавних боев на армяно-азербайджанской границе Баку удалось установить контроль над рядом армянских территорий.

При этом несколько часов спустя Министерство обороны Армении заявило о практически полном прекращении огня на границе с Азербайджаном.

С 20.00 (19.00 мск) огонь практически прекращен по всем направлениям, значительных инцидентов не зафиксировано Арам Торосян пресс-секретарь Минобороны Армении

Торосян также назвал ложной данные о переходе некоторых населенных пунктов Армении под контроль Азербайджана и призвал воздержаться от распространения подобных новостей, доверяя только официальным источникам.