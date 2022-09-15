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Армения и Азербайджан достигли перемирия

Секретарь СБ Армении Григорян сообщил, что Баку и Ереван договорились о прекращении огня

Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости

Баку и Ереван достигли договоренности о прекращении огня, сообщил секретарь Совета безопасности (СБ) Армении Армен Григорян, пишет «Коммерсант» со ссылкой на эфир «Общественного телевидения».

По словам политика, какого-либо документа или соглашения, которое готовится к подписанию с Баку, пока не существует. Григорян уточнил, что договоренность достигнута благодаря вовлеченности международного сообщества. «Удалось достичь договоренности о перемирии с 20:00 14 сентября. Надеемся, что Азербайджан будет соблюдать», — подчеркнул он.

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Ранее Армения обратилась к России за помощью из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном. В ночь на 13 сентября стало известно об обстрелах приграничной территории со стороны Азербайджана. В Баку назвали произошедшее ответными мерами на обстрел со стороны Армении, который якобы был 12 сентября.

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Марина Совина
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