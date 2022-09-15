Оперативная группа ОДКБ прибыла в Армению

Минобороны Армении заявило о прибытии в страну оперативной группы ОДКБ для мониторинга

Оперативная группа объединенного штаба ОДКБ прибыла в Армению с целью осуществления мониторинговой миссии на границе с Азербайджаном. Об этом говорится в Telegram-канале министерства обороны республики.

Опергруппу возглавил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, с которым уже провел встречу министр обороны страны Сурен Папикян. Глава ведомства рассказал о ситуации, которая сложилась в результате крупномасштабной агрессии, осуществленной Азербайджаном 13 сентября, а также описал задачи, связанными с предстоящим мониторингом.

Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана началось в ночь на 13 сентября. Власти Армении заявили, что азербайджанские военные обстреляли несколько объектов инфраструктуры. Армянские власти обратились к России за помощью из-за обострения обстановки на границе.

В свою очередь, в Баку сообщили, что удары были ответом на провокации ВС Армении. По данным Минобороны Азербайджана, за время обстрелов на границе погиб 71 боец азербайджанской армии.