Пашинян обвинил союзников в невыполнении договоренностей

Премьер Армении Пашинян заявил, что союзники не поставляют закупленное Ереваном вооружение

Армения пытается провести реформирование своих вооруженных сил, однако некоторые союзники не поставляют Еревану закупленное им вооружение. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, передает «Интерфакс». При этом лидер Армении не назвал государства, которые не выполняют договоренности по передаче военных заказов.

«Мы начали процесс широкомасштабного реформирования Вооруженных сил. Азербайджан, предпринимая агрессии против Армении, пытается лишить нас возможности осуществления этих реформ. К сожалению, они имеют также определенный успех в отношениях с нашими союзниками и пытаются сделать так, чтобы Армении не поставлялось оружие и вооружение. Есть случаи, когда сотни миллионов долларов выплачены, но поставки не выполнятся, в том числе, со стороны стран-союзников», — сказал Пашинян на заседании правительства.

Накануне он сообщил, что Азербайджан совершил попытку очередных атак на территорию республики. «Это нападение на независимость, суверенитет и демократию Армении», — заявил Пашинян.