Президент Азербайджана Алиев допустил подписание мирного договора с Арменией до конца года

Президент Азербайджана Ильхам Алиев допустил подписание мирного договора с Арменией до конца года. Его слова передает РИА Новости.

По словам Алиева, мирный договор может быть подписан до конца 2022-го «в случае доброй воли со стороны Армении». «Думаю, что если в ближайшее время будет принято решение, рабочие группы двух стран начнут работу над текстом мирного договора, мы сможем достичь соглашения к концу года», — сказал он.

Алиев утверждает, что ни у Армении, ни у Совета Европы нет вопросов по принципам, которые провозгласил Баку. Среди них взаимное признание суверенитета, отсутствие территориальных претензий, воздерживание от угроз безопасности друг друга в межгосударственных отношениях, делимитация и демаркация госграницы, установление дипломатических отношений, а также открытие транспорта и коммуникаций и сотрудничество в других областях.

Ранее Алиев заявил, что Баку хочет закончить вражду с Ереваном и «открыть новую страницу мира». По его словам, у Азербайджана есть определенный оптимизм в отношении мирного процесса. Он понадеялся, что подготовка договора о мире не займет много времени.